Kanseri yenip, kazada ölen liseli Rabia toprağa verildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 2 yıl önce kanseri yenen, dün hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Rabia Şeyma Sarıtaş (16), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Kaza, dün sabah Çubuk-Ankara yolu Esenboğa kavşağında meydana geldi. Çubuk yönüne giden A.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Rabia Şeyma Sarıtaş’a çarptı.

KANSERLE MÜCADELE ETMİŞ

Pursaklar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sarıtaş, kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü A.Y. ise gözaltına alındı. Rabia Sarıtaş’a, 9 yaşındayken, beyninde oluşan tümör nedeniyle kanser teşhisi koyulduğu ve 5 yıllık tedavi sürecinin ardından 14 yaşında kanseri yendiği belirtildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Rabia Sarıtaş’ın cenazesi, bugün öğle vakti Esenboğa Mahallesi’nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Baba Nuh Mete Sarıtaş, “Kızıma, babalık hakkım helal olsun. Kızımdan razıyım, Allah da ondan razı olsun. Peygamber efendimize komşu olsun. Mekanı cennet olsun” dedi.

“ÇOK İYİ BİR İNSANDI”

Çocukluk arkadaşı Seda Küçük ise Rabia’yı çok sevdiğini belirterek, “Kanser hastası olduğu zamanlarda sürekli hocalarımız ile yanına gidiyorduk. 1,5- 2 yıl okula hastalığı nedeniyle gelmedi. Karıncayı bile incitmezdi. Çok iyi bir insandı” diye konuştu.

ÇOK SIK KAZALAR YAŞANIYOR

Cenazeye katılan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da kazanın olduğu yolda çok sık kazalar yaşandığı söyleyerek, “Mahallemizde üniversitemiz var, yoğun bir bölge. Ana bulvar üzerine üst geçit yapılması için dilekçemizi Büyükşehir Belediyesi’ne ilettik. Talep ettiğimiz üst geçit ile ilgili bir netice alamadık. Geçen sene de bir kız kardeşimiz ile yavrumuz hayatını kaybetmişti. Çok üzgünüz, ailesine sabırlar diliyorum” dedi.

Esenboğa Mahallesi’nin muhtarı Rıfat Tutar ise aynı yolda 7-8 senedir büyük kazalar olduğunu anlatarak, “Dün de bunlardan birini yaşadık. Olayın nasıl olduğunu şu an bilmiyoruz. Buraya acilen bir üst geçit lazım, o da yeterli değil. Aslında alttan geçit olması gerekiyor. Eğer böyle bir şey yapılmazsa yoldan kaynaklı ölümlü kazalar devam edecek. Bu yolda karşıya geçmek çok tehlikeli. Dilekçemizi yazdık, bize uygunsuz olduğuna dair yazı geldi. Mağduruz, acilen bir çözüm bulunmalı” diye konuştu. (DHA)

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