Kapatılan üretim çiftliğindeki köpekler ölüme terk edilmiş

Bursa'da terk edilmiş bir çiftlikte, 16 köpek bulundu. İhbar üzerine bulundukları yerden kurtarılan, aralarında yavruların da olduğu cins köpekler tedavi altına alındı.

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Bursa’da terrier, yorkshire terrier ve spitz cinsi 16 köpek, bir üretim çiftliğinde terk edilmiş bulundu.

Aralarında yavruların da olduğu köpekler, bulundukları yerden Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) tarafından kurtarılarak tedaviye alındı.

Köpeklere, çiftliği alan kişinin ihbarı üzerine ulaştıklarını söyleyen ve 3 yavru köpeğin sağlık durumlarının ciddi olduğunu belirten HEPAD kurucusu Emre Demir, “Bunlar daha önceden kapanan bir üretim çiftliğinde bırakılması sebebiyle, bakımsızken daha da bakımsız hale geliyor. Ve daha sonradan orada fark eden kişi bize haber veriyor. Ve sonrasında biz alıyoruz. Hiçbirinde çip yok. Ama zamanında üretilmişler, kullanılmışlar” dedi.

BU HAYVANLAR, KİRLİ TİCARETE ORTAK OLMAMALI

Gelen talepler oldukça köpek ticaretinin süreceğine ve birçok hayvanın bu nedenle zor şartlar altında yaşamaya devam edeceğine dikkat çeken Demir, “Bizler sürekli söylüyoruz, bu kirli ticarete ortak olmamalı bu hayvanlar, satılmamalılar. Çünkü bunlar normal doğal seleksiyonda doğan, büyüyen hayvanlar değil. İnsanların keyfi istekleri doğrultusunda üretilen hayvanlar. Geri planda nasıl üretildikleri konusunda birçok kimsenin bilgisi yok ama dar alanlarda çiftleştirilerek, çok hoş olmayan şartlarda üretiliyor” ifadelerini kullandı.

Köpeklerden üçünün uyuz olduğunu ve diğerlerinden daha bakımsız olduğunu söyleyen Demir, “16 tane dostumuz ulaştı. Yarısından fazlasının genel durumu iyi değildi. Diğerleri de karantina altında. İlk müdahaleleri onların da yapıldı. Ama bunların durumu ağır olduğu için tabii ki ilk öncelikle bunlar tedaviye alındı. Diğerleri de aynı şekilde sağlık kontrollerinden geçti” dedi.

ÖNCE GEÇİCİ YUVA OLUN, MİSAFİR EDİN

Köpeklerin tedavileri tamamlandıktan sonra, yasal prosedürler doğrultusunda sahiplendirileceğini söyleyen Emre Demir, hayvan sahiplenmek isteyenlere de uyarılarda bulunarak “Hayvan sevmek çok farklı bir şey, hayvana bakmak çok farklı bir şey. Eminim herkes hayvan seviyordur ama herkes hayvan bakamaz. Maddi ve manevi yükümlülükleri çok fazla. O yüzden bir dost edinmek istiyorsak, önce bu kriterleri kendimizde değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Terk edilmiş halde bulunan köpeklerin tedavi süreci hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Melike Çelebi ise şunları söyledi:

“Çok kötü durumdalar. Bir tanesi çok ciddi derecede uyuz. Öbürlerinin tüy ve deri sağlığı tamamen bozulmuş. 5 yavrumuzda ise inanılmaz bir pire enfastasyonu vardı. Her yerleri simsiyahtı. Hemen iç-dışlarını yaptık taradık. Var olanları biraz döktüler, rahatladılar. Bundan sonraki süreçlerde tek tek kontrollerini yapmaya devam edeceğiz. İlk geldiklerinde sadece acil müdahale yaptık. Minimum 14 gün karantina süreci devam edecek. Ama uyuzlu hastalarımız için bu süre uzayabilir. Asıl ciddi durumda olanlar o 3 yavrumuz. Büyük ihtimalle leishmania olabilirler. Emin değiliz, test yapacağız. Bu hastalık bir kan paraziti. Kötü bakım koşullarında olan hayvanlarda, o mu değil mi bakacağız. Doğru zamanda doğru tedavi yapılmazsa maalesef her hastalık ölümcül olabiliyor.” (DHA)