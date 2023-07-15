Kapatma kararına rağmen hâlâ çalışıyor: Vatandaşlar tepkili

Giresun'da 13 yıl önce başkanlığını valinin yaptığı Giresun İli Katı Sıvı Atık ve İçme suları Birliği tarafından Görele ilçesindeki Çavuşlu beldesine açılan Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi için, depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı tespit edilerek, kirliliğe yol açtığı gerekçesiyle mahkeme kapatma kararı verdi.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde Giresun İli Katı Sıvı Atık ve İçme suları Birliği tarafından 13 yıl önce yaptırılan, kentin yanı sıra çevre bölgelerden de çöp depolaması yapılan Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin yaşam alanları ve su kaynaklarına yakın olduğunu, çöplerden çevreye atık su sızdığını ileri süren yöre halkı, tesisin gerekli şartları yerine getirmediğini belirterek ÇED olumlu raporunun iptali için dava açtı.

2012 ve 2015 yıllarında açılan iki davada iki kez ÇED raporu iptal edilen tesis, yeniden rapor alarak çalışmaya devam etti.

Yöre halkı, 2021 yılında bir kez daha yargıya giderek tesiste depolanan çöplerin atık sularının Karadeniz’e deşarj edildiği, atık suların içme suyuna ve dereye karışarak balık ölümlerine neden olduğu, doğaya ve insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle ÇED raporunun iptali için bir kez daha dava açtı.

BİR KAPATMA, DÖRT KEZ ÇED RAPORU İPTAL KARARI VERİLDİ

Ordu 2’nci İdare Mahkemesi, tesisin yaşam alanları ve su kaynaklarının yakınında olduğunu kaydederek, ÇED raporunu iptal ederken, tesisin kapatılmasına gerek olmadığına karar verdi. Vatandaşlar mahkemenin kararına Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak itiraz etti.

Bölge İdare Mahkemesi ise tesisin faaliyetlerini durdurmasına karar verdi. Bu sırada tesisin faaliyetleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan idari soruşturma sonucunda 2 kişi görevlerinden uzaklaştırıldı.

Tesis yöneticileri hakkında da ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’ suçundan dava açıldı. Bu dava devam ederken, katı atık tesisinin faaliyetini durdurmaması üzerine vatandaşlar ÇED raporunun iptali için Giresun İdare Mahkemesi'ne 4'üncü kez dava açtı.

Mahkeme, verilen taahhütleri yerine getirmediği gerekçesiyle bir kez daha tesisin ÇED raporunu iptal etti. Ancak, tesis 4 mahkeme kararına rağmen çalışmayı sürdürdü.

BİR HAFTADIR NÖBET TUTUYORLAR

Kapatma kararına uyulmaması üzerine bölge halkı tesislerin önünde giderek eylem yapmaya başladı.

Kapatma kararını tesisin duvarına asan vatandaşlar mahkemenin verdiği karara uyulmasını istedi.

Davanın avukatı Ozan Karagöz, Çavuşlu halkının haklı olarak bir nöbete başladıklarını belirterek, “Bu nöbet mahkeme kararlarını görmezden gelen, hukuku hiçe sayan, kanunları uygulamayan idarecilere karşı başlatılan bir nöbet. Çavuşlu halkı nöbetini haklı bir şekilde devam ettiriyor. Bu hukuk nöbeti, Karadeniz için bir kirlilik kaynağı olan bu çöp tesisinin kapatılacak olduğu güne kadar kararlı ve cesur bir şekilde devam edecektir” dedi.

VATANDAŞLAR TESİSİN KAPATILMASINI İSTİYOR

İlk yapılacağı zaman yetkilileri tesisin çevreye zarar vermeyeceğini söylediklerini hatırlatan bir vatandaş, “Adalet sağlanana kadar, adalet yerini bulana kadar buradayız. Kararlıyız. Çünkü biz Çavuşlu’da yaşamak istiyoruz. Çavuşlu’da çöp istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız, bakanımız lütfen sesimizi duyun. Yeter artık” diye konuştu.

Bir kadın ise, “Çöp kokusundan duramıyoruz. Sular leş gibi, çok kokuyor sular. Çamaşırları, bulaşıkları yıkayamıyoruz” dedi.

Başka bir vatandaş da, “2010 yılından itibaren başlamış olduğumuz çöp mücadelemizde 4 dava kazandık. Bu mahkeme kararlarının hiçbirine uyulmuyor. Kararlara uyulmasını istiyoruz. Afaki ÇED raporları düzenlenmesini istemiyoruz. Artık adaletin Çavuşlu’ya verilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başka bir kadın da, çöpten rahatsız olduklarını belirterek, “Çöp kokusundan istediğimiz gibi oturamıyoruz. Rahat hareket edemiyoruz. Evde işlerimizi yapmak için su taşımak zorunda kalıyoruz. Bu bizim için çok zor oluyor. Temiz bir Çavuşlu, temiz bir hayat istiyoruz” derken diğer bir vatandaş ise hukukun uygulanmasını istediklerini söyledi.

Eline aldığı Anayasa kitapçılığını gösteren vatandaş ise, “Emekli oldum, memleketime yaşamaya geldim insan gibi. Verilen mahkeme kararlarına uyulsun bir de bu T.C. Anayasa’sına uyulsun. Kimse haksızlık yapmasın. Kurallara uyulsun. Biz vatandaş olarak uyuyorsak, bu verilen kararlara da uyulsun. T.C. Anayasa’sına da uyulsun lütfen. Bıraksınlar insan gibi yaşayalım. Hukuka, kurallara uyalım” diye konuştu. (DHA)

İlginizi Çekebilir Çevreciler ayakta... Karşı çıktıkları Kızılbük'e ÇED olumlu raporu