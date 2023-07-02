Kapıkule’de gurbetçi yoğunluğu

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini aileleriyle birlikte geçirmek için ana vatanlarına dönüş yolunda Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapıyor.

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Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen Avrupa’da yaşayan Türklerin yurda gelişleri devam ediyor.

Kapıkule’deki yoğunluğun önüne geçmek için Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, alınan önlemler kapsamında peron sayısını 10’dan 12’ye çıkardı ve personel sayısını artırdı. Bu şekilde yoğunluk azaltılmaya çalışılıyor.

Almanya, Avusturya ve diğer ülkelerden gelen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı’nda duygusal anlar yaşadı. Adnan Erdoğan, Türk bayrağını açarak ülkeye gelişinin sevincini paylaştı. Diğer gurbetçiler de Türkiye’ye gelmenin mutluluğunu dile getirerek vatan sevgilerini ifade ettiler. Gurbetçiler, memleketlerine gelmenin yorgunlukları ve üzüntüleri unutturduğunu belirtti.