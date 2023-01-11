Kapıyı açmayan hamile yengesini öldürdü, ardından tartıştığı arkadaşını katletti

İstanbul’da 4 aylık hamile olan Sunay Taş, kayınbiraderi tarafından silahla öldürüldü. Yengesini öldüren Şahin Taş (35) ailesinin de yaşadığı binaya geldiği arkadaşını da katletti.

Habip ATAM

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Olay, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre işsiz olan Şahin Taş, Başakşehir'deki ailesine ait olan arsayı kimseye haber vermeden sattı.

Ailesinin durumdan haberdar olması üzerine aile içi tartışma yaşandı. Şahin Taş aldığı tepkiler üzerine evini terk etti.

Ailesiyle husumet yaşamaya başladığı iddia edilen Şahin Taş önceki akşam arkadaşı Turgay Akyıldız'ın (33) kullandığı araçla evine uğramak istedi. Kendi evinin de bulunduğu aile apartmanına giden Şahin Taş, evinin kapısını çaldı. Ancak eşi kapıyı açmadı.

Evinin kapısına bir el ateş eden Şahin Taş, üst kata çıktı. Kardeşinin zilini çaldı. Ancak kapıya gelen yengesi Sunay Taş da kayınbiraderine kapıyı açmadı. Bunun üzerine Şahin Taş, bir kez daha silahına sarılarak kapıya ateş etti.

HAMİLE YENGESİNİ VURDU

Açılan ateş sonucu kapıyı kilitlemeye çalışan 4 aylık hamile Sunay Taş, başından vuruldu. Hamile kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan kendisini binadan dışarı atarak, birlikte geldiği arkadaşının aracına bindi.

İddiaya göre, Turgay Akyıldız aracına binen arkadaşıyla yol boyunca tartıştı. Esenler'e ulaştıklarında tartışma şiddetlendi. Şahin Taş, silahını yeniden çekerek arkadaşına peş peşe ateş etti. Daha sonra da sürücü koltuğuna geçti.

JANDARMADAN KAÇARKEN YAKALANDI

Şahin Taş, arkadaşının aracıyla ilerlerken, Sarıyer Uskumruköy'de uygulama yapan jandarma ekipleriyle karşılaştı. Jandarmanın ‘Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Jandarmanın peşine düştüğü saldırgan Zekeriyaköy'de yakalandı.

HAMİLE YENGESİ VE BEBEK ÖLDÜ

Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürülürken başından vurduğu hamile yengesinin ve 4 aylık bebeğin de hayatını kaybettiği öğrenildi.