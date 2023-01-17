Kar yağmıyor, 10 piste 270 bin metreküp suni kar yağdırıldı

Son yılların en kurak ve sıcak kışının yaşandığı Erzurum'da Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerindeki 10 piste toplam 270 bin metreküp suni kar yağdırıldı. Böylece kar kalınlıklarının 1,5 metreye yaklaştığı pistler, yerli ve yabancı kayakseverlerin hizmetine sunuldu.

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Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken ve Palandöken 2 olarak yeniden isimlendirilen Konaklı Kayak Merkezi’nde beklenen kar yağışı olmayınca ‘suni karlama’ ve ‘kar saklama’ yöntemleri uygulandı. Geçen yıldan kalan 35 bin metreküp karın serildiği pistlere, suni karlama sistemiyle hava sıcaklığının uygun olduğu zamanlarda kar yağdırıldı. Her iki kayak merkezinde 10 adet pist, toplam 270 bin metreküp karla kayak yapmaya elverişli hale getirildi.

Yerli ve yabancı kayakseverlere 1,5 metreye yakın kar kalınlığındaki pistleriyle kayak imkanı sunan Palandöken ve Konaklı’ya toplamda 270 bin metreküp kar yağdırıldığını belirten Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, “Aralık ayının ilk haftası itibariyle kayak merkezlerindeki hazırlıklarımızı tamamladık. Aralık ayının ikinci haftası itibariyle sezonu açtık. Küresel ısınmanın kendini gösterdiği bu dönemde kayak sezonunu erken açmamızın en önemli sebebiyle uyguladığımız ar-ge projeleridir. Geçtiğimiz yıl nisan ayında biriktirdiğimiz karı, kasım sonuna kadar saklayarak pistlere serip zemin oluşturduk. Onların üzerine de suni karlama yaptık. Palandöken’e 150 bin metreküp, Konaklı’ya ise 120 bin metreküp karlama işlemi tamamlandı. Yaklaşık 1 aydır pistlerimiz açık halde” dedi.



KAR İÇİN DUA EDİYORUZ

Erzurum’da Palandöken 1 ve Konaklı olarak ifade edilen Palandöken 2 adıyla 2 tane uluslararası standartta kayak merkezi bulunduğunu belirten Vali Okay Memiş, “Bu sene tüm Türkiye genelinde yeterli kar yağışı alamadık. Sadece kayak merkezleri değil, tarım açısından da yeterli olmayan bir yağışla karşı karşıyayız. İnşallah ilerleyen günlerde daha bol yağışı, Erzurum için kar yağışını ümit ediyoruz, bekliyoruz ve bunun için dua ediyoruz. Doğada kar olmamakla birlikte bizim kayak merkezlerimizde suni karlama olduğu için sanki 3-4 metre kar varmış gibi kayak yapmanız mümkün. Amacımız bütün dünyada kış turizminden en iyi şekilde faydalanmak, en iyi şekilde misafirlerimizi ağırlamak. Toplamda neredeyse 90 kilometre yakın pist uzunluğumuz var. Gerçekten dünya standartlarında bir uzunluk. Bütün misafirlerimizi Türkiye ve dünyadaki kayakseverleri Erzurum’a Palandöken 1 ve Palandöken 2’ye davet ediyoruz” diye konuştu.

Vali Memiş, açıklaması sonrası Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alafatargil ile Konaklı’da kayak yaptı. (DHA)

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