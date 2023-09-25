Karabük Belediye Başkanı’ndan pavyon ve meyhane açıklaması

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin kentteki sosyal yaşam alanlarının yetersiz olduğu eleştirilerine verdiği pavyon ve meyhane cevabı dikkat çekti.

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Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kentte sosyal yaşam alanının olmadığı yönündeki açıklamalara cevap vererek ‘Ne istiyorlarsa, söyleyin onu da yapalım. Ama kusura bakmasınlar, meyhane açamam, pavyon da açamam.’ dedi.

‘KARABÜK’TE 4 TANE PAVYON VARDI’

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Kanyon Park Düğün Salonu’nun açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Karabük’te hemen hemen hiçbir eksik bırakmadık. Şimdi birileri diyor ki, ‘Karabük’te yaşam alemi yok.’ Sen ne yaşam alemi istiyorsun? Benim çocukluğumda, yaşam alemi istiyorsan; Karabük’te dört tane pavyon vardı. Şimdi yok. Bunlara mı özeniyorsunuz?

Çay-kahve içilecek yer, restoran derseniz; her yerde var. 100. Yıl Mahallemizin, İstanbul'dan farklı bir tarafı yok ki… 100. Yıl Mahallesi, Karabük'ün dışında mı? Karabük'ün içi de öyle: Kapalı caddemiz var, yaşam alanlarımız, iki tane alışveriş merkezimiz var. Daha ne istiyorsunuz? Sizin ne istediğinizi ben bilmiyorum. Söyleyin onu da yapalım. Ne istiyorlarsa, söyleyin onu da yapalım. Ama kusura bakmasınlar, meyhane açamam, pavyon da açamam. Ama bunun dışında; vatandaşımız ne isterse vermek, sunmak mecburiyetindeyiz. İnşallah bunların hepsini de yaparız.” (ANKA)

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