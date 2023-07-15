Karabüklü vatandaş: 5 gündür sularımız yok! Çayda yıkanmak zorunda kalıyoruz

Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Üçevler köyünde yaşayan Sadık Şahin, aşırı yağışlardan dolayı su borularının patlaması nedeniyle 5 gündür sularının olmadığını ileri sürerek, çayda yıkanmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yetkililere seslenen Şahin, "5 gündür sularımız yok. Hiç mi yetkili yok? 3 gün yağmur yağdıysa su boruları kırıldıysa bunu yapma imkânları yok mu? Sesimize kulak verin perişan durumdayız" dedi.

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Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Üçevler köyünde yaşayan Sadık Şahin, aşırı yağışlardan dolayı köyü besleyen su borusu hatlarında kırılmalar meydana geldiğini belirterek, bu nedenle civar köylerde 5 gündür susuz kaldıklarını kaydetti.

“3 GÜN YAĞMUR YAĞDIYSA BU BORULAR YAPILAMIYOR MU?”

Çektiği videoyla yetkililere seslenen Şahin, şunları söyledi:

* “Yağmurlarda dolayı su borularımız kırıldı. 5 gündür su yok. Gençler çayda yıkanmak zorunda kalıyor. Ben 50 yaşımda çayda yıkanmak zorunda kalıyorum. Yatalak hastalarımız var, çoluk çocuk var, bahçelerimiz var her şeyimiz perişan oldu. 5 gündür sularımız yok. Hiç mi yetkili yok?

* 3 gün yağmur yağdıysa su boruları kırıldıysa bunu yapma imkânları yok mu? Sesimize kulak verin perişan durumdayız. Karahasanlar, Yukarısaray, Gövez, Üçevler komple sularımız yok. Mağdur olduk. Karabük'ten bir vali artık bir kepçe mi gönderecek ne gönderecekse bu işe bir çözüm bulunmasını istiyoruz.

* Sanayide çalışıyorum her akşam burada soğuk suda yıkanıyoruz. El arabaları ile su taşıyoruz. Bu kadar zor mu bunu yapması. Yetkililerden bir yardım istiyoruz. Burası Üçevler, gençlerin halini görüyorsunuz. Yaşlılar da buraya geliyor. Bu işe bir çözüm bulunmasını bekliyoruz.

* Soruyoruz kepçeler afet bölgesine gitti. Türkiye'de 1 tane mi kepçe var? Eskipazar'ın Kaymakamı, Karabük'ün Valisi, milletvekilleri neredesiniz? Mağduruz, perişanız, yardım bekliyoruz. Koktuk, pislendik.” ANKA