Karadeniz’i sağanak vurdu: 1 kişi kayıp

Karadeniz bölgesini etkisi altına alan sağanak yağış medeniyle Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişinin sele kapıldığı ileri sürüldü. Ekipler derede arama çalışmalarına başladı. Giresun’un Piraziz ve Ordu’nun Gülyalı ilçelerimde de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İsmail AKDUMAN

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Giresun'da akşam geç saatlerde başlayan yağmur ilerleyen zamanda etkisini arttırdı. Özellikle Piraziz ilçesinde yaşanan su taşkınları nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Alt katlardaki ev ve işyerlerini su bastı. Karadeniz sahil yolu suyla doldu.

Meydana gelen kazalar nedeniyle de yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İlçe merkezinde vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Yeni mahalle de iş yerlerinin bodrum katında mahsur kalan 3 vatandaşı AFAD kurtardı. Ordu'nun Gülyalı ilçesinde de etkili olan sağanak derelerin taşmasına neden oldu. İlçede ev ve işyerleri su bastı.

BİR KİŞİNİN KAYIP OLDUĞU İHBAR EDİLDİ

Samsun’un Çarşamba ilçesinin Abdal Deresi’nin su seviyesi yükseldi. En son akşam saatlerinde dere kenarında görülen ve kendisinden haber alınamayan Türkan Yılmaz’ın (25) suya kapıldığı ileri sürüldü. Ailesinin yardım istemesi üzerine derede ve bölgede genç kadını arama çalışmaları başlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağışların pazartesi akşamına kadar devam edeceğini açıklarken, bölgedeki illerin valilikleri de vatandaşlara sel ve heyelanlara karşı uyarılarda bulundu.

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