Karamollaoğlu: Adalet olmadan, İslam olmaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul’daki Hacı Naif Akkuş Camisi'nin açılışında “Biz insanları kucaklarız, herkesi kucaklamakta mükellefiz. İnsanları, kendi inancımıza davetle de mükellefiz. Bizim inancımızın temelinde güzel ahlak yatar… Adalet olmadan, orada İslam olmaz” dedi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık bugün İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Hacı Naif Akkuş Cami'sinin açılışına katıldı.

Karamollaoğlu, açılışta şöyle konuştu:

* “Camiler, İslam cemiyetinin çok ama çok önemli binaları. Hem Müslümanların bir araya gelmesine aynı zamanda ibadetimizi yerine getirmemize vesile olur camiler. İhtişamından çok camilerin konumu önemli. Biz, beş vakit namazı imkan olursa camilerde kılmayı arzu ederiz ama çok büyük camiler genelde çok uzakta oluyor. Genelde ticari hayatın yoğun olduğu bölgelerde oluyor. O camiler ancak bayram namazlarında, cuma namazlarında dolabiliyor ama fonksiyonu gören en çok mahalle camilerdir. Ben bundan dolayı bu hizmeti gerçekleştiren hayır sahiplerimize çok teşekkür ediyorum.

* Ramazan ayının sonuna yaklaştık, bugün kadir gecesi bu gece. Bizim inancımızın temeli gösteriş değildir. Bina, inşaat değildir… Biz insanları kucaklarız, herkesi kucaklamakla mükellefiz. İnsanları, kendi inancımıza davetle de mükellefiz. Bizim inancımızın temelinde güzel ahlak yatar. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ‘ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim'; yani demek ki güzel bir ahlak vardı önceden de o ben tamamlıyorum şimdi diyor.

* Güzel ahlakın bir numaralı konusu da adalettir. Adalet olmadan, orada İslam olmaz. Sonra güvence, sadakat gelir, Hehliyet gelir, görevler taksim edilir, feragat gelir, yetim malına sahip çıkmak gelir. Ezan okunmak üzere sözü burada keseyim. Hayır sahiplerini tekrar tebrik ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na da inşallah 15 Mayıs'ta kendisini Cumhurbaşkanı olarak kutlamayı da bize nasip diye ümit ediyorum.” ANKA

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