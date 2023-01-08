Karamollaoğlu: Artık yeni bir başlangıcın şafağındayız
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu "Artık yeni bir başlangıcın şafağındayız! Değişimin vakti zamanı gelmiştir. Bu seçimlerin ardından yeni bir dönem başlayacaktır" dedi; yeni dönemde yapılacakları tek tek sıraladı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yazılı açıklamada bulundu.
“Artık yeni bir başlangıcın şafağındayız! Değişimin vakti zamanı gelmiştir” diyen Karamollaoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü;
*Bu seçimlerin ardından yeni bir dönem başlayacaktır.
*Ülkemizde yeni dönemde; Her şeyden önce adalet hakim olacak, kutuplaşma son bulacaktır!
“ADALET MUTLAKA TAHSİS EDİLECEKTİR”
*Üretim çarkları yeniden dönecek, gelir dağılımında adalet mutlaka tesis edilecektir!
*Hak eden hak ettiğini alacak, hiç kimsenin alın terinin hakkı zayi edilmeyecektir!
*Siyasetin tıkanan nefes borularını açacak, kurumlarımızı düzgün işler hale getireceğiz.
“HEP BİRLİKTE İNŞAA EDECEĞİZ”
*85 milyonun tamamı “İnsanca Yaşam” standartlarına kavuşacak, “Yaşanabilir ve Yeniden büyük Türkiye”yi hep birlikte inşa edeceğiz.
*Ve tüm dünya bilsin ki; bizim mücadelemiz sadece Türkiye ile sınırlı değildir!
*“Adil bir Dünya” için de kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz.