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Karamollaoğlu: Artık yeni bir başlangıcın şafağındayız

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu "Artık yeni bir başlangıcın şafağındayız! Değişimin vakti zamanı gelmiştir. Bu seçimlerin ardından yeni bir dönem başlayacaktır" dedi; yeni dönemde yapılacakları tek tek sıraladı.

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Karamollaoğlu: Artık yeni bir başlangıcın şafağındayız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yazılı açıklamada bulundu.

“Artık yeni bir başlangıcın şafağındayız! Değişimin vakti zamanı gelmiştir” diyen Karamollaoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü;

*Bu seçimlerin ardından yeni bir dönem başlayacaktır.

*Ülkemizde yeni dönemde; Her şeyden önce adalet hakim olacak, kutuplaşma son bulacaktır!

“ADALET MUTLAKA TAHSİS EDİLECEKTİR”

*Üretim çarkları yeniden dönecek, gelir dağılımında adalet mutlaka tesis edilecektir!

*Hak eden hak ettiğini alacak, hiç kimsenin alın terinin hakkı zayi edilmeyecektir!

*Siyasetin tıkanan nefes borularını açacak, kurumlarımızı düzgün işler hale getireceğiz.

“HEP BİRLİKTE İNŞAA EDECEĞİZ”

*85 milyonun tamamı “İnsanca Yaşam” standartlarına kavuşacak, “Yaşanabilir ve Yeniden büyük Türkiye”yi hep birlikte inşa edeceğiz.

*Ve tüm dünya bilsin ki; bizim mücadelemiz sadece Türkiye ile sınırlı değildir!

*“Adil bir Dünya” için de kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz.

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