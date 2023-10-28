Karamollaoğlu: Cumhuriyetimiz; dün son kaleydi, bugün de öyledir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajda, “Cumhuriyetimiz; dün son kaleydi, bugün de öyledir! Cumhuriyetimiz; yüz yıl önce mazlumların sığındığı güvenli limandı, bugün de yine öyledir. Cumhuriyetimiz; emperyalizmin planlarını dün boşa çıkarmıştı, bugün de bu planları boşa çıkaracak yegane kuvvettir.” dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

“Yıllarca büyük mücadeleler verdikten sonra, tam bir asır evvel kuruluşu ilan edilen Cumhuriyetimiz bugün artık 100 yaşında” diyen Karamollaoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

* “7 düvele karşı verdiğimiz İstiklal Mücadelemizi, Cumhuriyet ile taçlandıran aziz milletimiz, bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir.

“EMPERYALİST DEVLETLERİN PLANLARI BOŞA ÇIKARILMIŞTIR”

*Unutulmamalıdır ki, emperyalist devletlerin haritaları, bölgemizin sınırlarını ve tüm dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yeniden şekillendirmeye çalıştığı bir dönemde, milletimiz her türlü zorluğa rağmen bir ve beraber olarak, kararlılıkla destansı bir mücadele vermiş; neticede bu planları boşa çıkarmayı başarmıştır.

“CUMHURİYETİMİZ BUGÜN 100 YILLIK BİR ÇINAR OLARAK ARZ-I ENDAM ETMEKTEDİR”

*1923'te bir fidan olarak toprakla buluşturulan ve o günden bugüne nice kritik dönemlerden ve zorlu badirelerden geçen, fırtınalara direnen Cumhuriyetimiz, hamdolsun ki bugün 100 yıllık bir çınar olarak arz-ı endam etmektedir.

“CUMHURİYETİMİZ; DÜN SON KALEYDİ, BUGÜN DE ÖYLEDİR”

*Cumhuriyetimiz; dün son kaleydi, bugün de öyledir! Cumhuriyetimiz; yüz yıl önce mazlumların sığındığı güvenli limandı, bugün de yine öyledir. Cumhuriyetimiz; emperyalizmin planlarını dün boşa çıkarmıştı, bugün de bu planları boşa çıkaracak yegane kuvvettir.

*Bu minvalde; adaletten ekonomiye, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, sınır güvenliğimizden dış politikaya varıncaya dek atmamız gereken adımları kararlılıkla atmalı; Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında ‘Yaşanabilir bir Türkiye', ‘Yeniden büyük Türkiye' ve ‘Yeni bir Dünya'yı hep birlikte inşa etmeliyiz.

“CUMHURİYETİMİZİ İKİNCİ YÜZYILINDA ÇOK DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

*İnanıyorum ki, ilk günkü azim, inanç ve kararlılıkla, milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle maddi kalkınma hamlelerimizi başarıyla gerçekleştirecek ve Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılında çok daha ileriye taşıyacağız.

*Bu inançla; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, Cumhuriyeti bizlere armağan eden gazilerimizi ve ecdadımızı minnetle anıyorum.

*Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Nice yüz yıllara!”