Karamollaoğlu, Davutoğlu’nu ziyaret etti
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.
Temel Karamollaoğlu, 2 Mart’ta Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek Altılı Masa’nın 13’üncü toplantısından önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nu ziyaret etti.
İki liderin görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti. Karamollaoğlu ve Davutoğlu, Altılı Masa’nın gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonunda Davutoğlu, Karamollaoğlu’nu kapıya kadar uğurladı. (DHA)