Karamollaoğlu iktidara seslendi: Kimi kandırıyorsunuz?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TÜİK'in yüzde 84'ten yüzde 64'e düşürerek açıkladığı enflasyona tepki gösterdi.

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TÜİK’e göre tüketici enflasyonu aralıkta aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,27 oldu.

Saadet Partisi Genele Başkanı Temel Karamollaoğlu, TÜİK’in yüzde 84’ten yüzde 64’e düşürerek açıkladığı enflasyonu eleştirdi, iktidara yüklendi.

“BUNA TÜİK’İN KENDİ ÇALIŞANLARI BİLE İNANMIYOR”

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Karamollaoğlu, “Üretim çarkları değil, algı çarkları dönüyor! Gerçek gündemler değil, suni gündemler konuşuluyor! Rakamlarla oynanıyor! Göz göre göre milyonların hakkı gasp ediliyor! Sözde aylık enflasyon %1,18, yıllık enflasyon da %64'müş! Buna TÜİK'in kendi çalışanları bile inanmıyor!” ifadelerini kullandı.

“HER ÜRÜN FİYATI EN AZ 2-3, BAZILARI 4-5 KAT ARTTI”

“Geçen ay 10 liraya aldığımız bir ürün, bu ay 11-12 lira mı Allah aşkına?” diye soran Karamollaoğlu, “Geçen yıl 100 liraya aldığı bir ürünü, şimdi 165 liraya alabilen bir Allah'ın kulu var mı? Her bir üründe en az 2-3, bazılarında 4-5 katlık bir artış var! Kimi kandırıyorsunuz?” dedi.

“İNSANIMIZ GELİRİ SADECE 1 KAT ARTARKEN, GİDERİNİN 2-3 KAT ARTTIĞINI GÖRÜYOR”

Karamollaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

*İnsanımız, geçen sene ödediği kira ve faturalar ile bu yılın tutarları arasındaki devasa farkı görüyor!

*Geçen sene 500 liraya doldurduğu alışveriş sepetini, bu yıl 1500 liraya dolduramadığını biliyor! Geliri sadece 1 kat artarken, giderinin en az 2-3 kat arttığını görüyor!