Karamollaoğlu: Kimsenin haddi değildir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisine yönelik iktidar çevresinden gelen eleştirilere sert yanıt vererek, "Eski Milli Görüşçü olmak başka, ömrü boyunca Milli Görüşçü kalabilmek başkadır! Bu noktada Saadet Partisi’ne ayar vermek, kimsenin hakkı ve haddi değildir!" ifadelerini kullandı.

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Saadet Partisi, Ankara’da seçime hazırlık toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşma yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisine yönelik eleştirilere sert yanıt verdi.

Karamollaoğlu konuşmasında “Zamanında gardıroplarının tozlu raflarına attıkları “Milli Görüş gömleği” yine akıllarına düştü! Ama nafile! O gömlek artık size olmaz, üzerinizde durmaz, taşıyamazsınız; size ağır gelir!” çıkışında bulundu.

“YOLDAN ÇIKAN, YOLA DAİR CÜMLE KURAMAZ”

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun açıklamaları şöyle devam etti:

“Eski Milli Görüşçü” olmak başka, ömrü boyunca Milli Görüşçü kalabilmek başkadır! Bu noktada Saadet Partisi'ne ayar vermek, kimsenin hakkı ve haddi değildir! Herkes işine baksın!

Yoldan çıkan, yola dair cümle kuramaz! Yoldan çıkan, her şart altında yola devam edenlere dışardan akıl veremez!

Biz bu yolda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz ve edeceğiz! Temel Karamollaoğlu ve arkadaşlarına, Saadet Partisi'nin teşkilat mensuplarına, Milli Görüş hatırlatması yapmak kim, siz kim?

Erbakan Hocamızın hedeflerindeki mana nerede, nitelik nerede; sizin her şeyi binadan, betondan, nicelikten ibaret sanan anlayışınız nerede?”

“ARTIK DEĞİŞİMİN ŞAFAĞINDAYIZ”

Konuşmasında yaklaşan seçimlerle ilgili de mesaj veren Karamollaoğlu, “Öyle veya böyle artık bir devrin sonu gelmiştir. Artık değişimin şafağındayız. Ülkemizde hep birlikte yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için önümüzde 98 günlük bir maraton var” dedi.

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