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Karamollaoğlu: Şiddetle kınıyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İsveç'te, büyükelçiliğimiz önünde hayat rehberimiz, kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı gerçekleştirenleri ve buna göz yumanları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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Karamollaoğlu: Şiddetle kınıyorum

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İsveç’te yaşanan olaya sert tepki gösteren Karamollaoğlu, “İslamofobi ve ırkçılığı besleyip büyütenler ve bunlardan beslenenler, açıkça nefret suçu işlemektedir. İsveç’te, büyükelçiliğimiz önünde hayat rehberimiz, kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçakça saldırı gerçekleştirenleri ve buna göz yumanları şiddetle kınıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

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