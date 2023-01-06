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Karamollaoğlu’ndan Cumhur İttifakı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Millet İttifakı’nın sembolü 6’lı Masa; Cumhur İttifakı’nın sembolü ise 'tekli koltuk'tur. Bizim ittifak toplantılarımızın adresi siyasi partilerin genel merkezleri; diğer ortakların buluşma adresleri ise ev ya da Saray’dır. Türkiye, bu iki anlayış arasında tercih yapacaktır" dedi.

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Karamollaoğlu’ndan Cumhur İttifakı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Altılı Masa – Cumhur İttifakı karşılaştırması yapan Karamollaoğlu, “Millet İttifakı'nın sembolü 6'lı Masa; Cumhur İttifakı'nın sembolü ise ‘tekli koltuk’tur. Bizim ittifak toplantılarımızın adresi siyasi partilerin genel merkezleri; diğer ortakların buluşma adresleri ise ev ya da Saray'dır. Türkiye, bu iki anlayış arasında tercih yapacaktır” dedi.

ALTILI MASA’YI ÖZETLEDİ

Açıklamasının devamında Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

* “Masa; birlik ve beraberlik, dayanışma ve paylaşma, istişare, samimi sohbet ve buluşmak için adil bir zemindir. Tekli Koltuk; kutuplaşma ve ayrışma, hırs ve bencillik, tahakküm, sadece emir verme ve eşitsizlikleri büyütmektir!

* Bugüne kadar ne Sn. Erdoğan MHP Genel Merkezi'nin ne de Sn. Bahçeli Ak Parti Genel Merkezi'nin kapısından içeriye girmiş değildir. Bu durumu normal karşılayanların, 6 farklı siyasi partinin hassasiyet, nezaket ve istikrarla yürüttüğü sürecin kıymetini anlayabilmesi mümkün mü?”

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