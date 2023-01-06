Karamollaoğlu’ndan Cumhur İttifakı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Millet İttifakı’nın sembolü 6’lı Masa; Cumhur İttifakı’nın sembolü ise 'tekli koltuk'tur. Bizim ittifak toplantılarımızın adresi siyasi partilerin genel merkezleri; diğer ortakların buluşma adresleri ise ev ya da Saray’dır. Türkiye, bu iki anlayış arasında tercih yapacaktır" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Altılı Masa – Cumhur İttifakı karşılaştırması yapan Karamollaoğlu, “Millet İttifakı'nın sembolü 6'lı Masa; Cumhur İttifakı'nın sembolü ise ‘tekli koltuk’tur. Bizim ittifak toplantılarımızın adresi siyasi partilerin genel merkezleri; diğer ortakların buluşma adresleri ise ev ya da Saray'dır. Türkiye, bu iki anlayış arasında tercih yapacaktır” dedi.

ALTILI MASA’YI ÖZETLEDİ

Açıklamasının devamında Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

* “Masa; birlik ve beraberlik, dayanışma ve paylaşma, istişare, samimi sohbet ve buluşmak için adil bir zemindir. Tekli Koltuk; kutuplaşma ve ayrışma, hırs ve bencillik, tahakküm, sadece emir verme ve eşitsizlikleri büyütmektir!

* Bugüne kadar ne Sn. Erdoğan MHP Genel Merkezi'nin ne de Sn. Bahçeli Ak Parti Genel Merkezi'nin kapısından içeriye girmiş değildir. Bu durumu normal karşılayanların, 6 farklı siyasi partinin hassasiyet, nezaket ve istikrarla yürüttüğü sürecin kıymetini anlayabilmesi mümkün mü?”

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Birlikte mücadele etmek zorundayız