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Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a geçmiş olsun telefonu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a geçmiş olsun telefonu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, 25 Nisan’da bir televizyon kanalında soruları cevaplarken yayın birden ‘eyvah eyvah' sesleriyle kesilmişti. Verilen aranın ardından yayın yeniden başlarken, Erdoğan “Midemi ciddi manada üşütmüşüm, seyircilerimizden helallik diliyorum” demişti.

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