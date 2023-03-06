Karasu Belediyesi zabıta memuru alacak
Sakarya İli Karasu Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre zabıta memuru alımı yapılacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Karasu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.