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Karasu Belediyesi zabıta memuru alacak

Sakarya İli Karasu Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre zabıta memuru alımı yapılacak.

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Karasu Belediyesi zabıta memuru alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Karasu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

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