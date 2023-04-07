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Karayalçın: CHP, Muharrem İnce konusunda üzerine düşeni yaptı

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, “CHP, Muharrem İnce konusunda üzerine düşeni yaptı” dedi.

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Karayalçın: CHP, Muharrem İnce konusunda üzerine düşeni yaptı

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Twitter hesabından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek çağrısı yaptı.

Karayalçın paylaşımında; “CHP, Muharrem İnce konusunda üzerine düşeni yapmıştır. Türkiye’nin durumundan, aynı zamanda mevcut yönetimden memnun olmayan ve yeni bir dönemin başlamasını isteyen herkesin; Sayın Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na kayıtsız, koşulsuz destek vermesi gerekir” ifadelerini kullandı.

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