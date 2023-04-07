Karayalçın: CHP, Muharrem İnce konusunda üzerine düşeni yaptı
Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, “CHP, Muharrem İnce konusunda üzerine düşeni yaptı” dedi.
Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Twitter hesabından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek çağrısı yaptı.
Karayalçın paylaşımında; “CHP, Muharrem İnce konusunda üzerine düşeni yapmıştır. Türkiye’nin durumundan, aynı zamanda mevcut yönetimden memnun olmayan ve yeni bir dönemin başlamasını isteyen herkesin; Sayın Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na kayıtsız, koşulsuz destek vermesi gerekir” ifadelerini kullandı.