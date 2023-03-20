Karayolları’nda Cumhur İttifakı! Biri kardeşini, diğeri oğlunu işe yerleştirdi

Gümüşhane’de Cumhur İttifakını oluşturan AKP-MHP’li yöneticilerin yakın akrabalarının kamu kurumlarına sözleşmeli olarak işe alınması tepkilere neden oldu. AKP’li başkan kardeşini, MHP’li başkan ise oğlunu Karayolları Bölge Müdürlüğü’nde işe yerleştirdi.

Veli TOPRAK

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Türkiye’de milyonlarca işsiz, iş umuduyla kapı kapı gezerken kamu kurumlarında eş, dost, akraba kayırma sürüyor.

ADAY ADAYI OLMAK İÇİN İSTİFA ETTİLER

Gümüşhane'de 8 yıldır AKP İl Başkanlığı görevinde bulunan Celalettin Köse, milletvekili adayı olabilmek için görevinden istifa etti. Ancak Köse'nin kamu kurumlarına onlarca akraba ve yakınını işe aldırdığı belirlendi. AKP'li Köse görevden ayrılmadan bir süre önce kardeşi Ağahan Köse'yi Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne yerleştirdi.

MHP İl Başkanı Nadim Aydın da oğlu Furkan Aydın'ı yine Karayolları’nda işe başlattırdı. MHP'li Aydın da milletvekili adayı olmak için görevinden ayrıldı. AKP-MHP'li iki başkanının yakın akrabalarını aynı kurumda işe yerleştirmeleri “Karayolları’nda Cumhur İttifakı kuruldu” yorumlarına neden oldu.

“HALK CEZASINI KESECEK”

CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, kamuya ait tüm kurumlarda benzeri kadrolaşmanın yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Karayollarında, DSİ'de, üniversitede, il özel idaresinde… Her yerde aynı adaletsizlik ve liyakatsizlik var. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gümüşhane'de de bu yerler AKP-MHP'li isimlerin arka bahçesi gibi kullanılıyor. Özellikle AKP'li Köse'ye seçmenin büyük tepkisi var. Halk onlara sandıkta cezasını kesecek.”

“46 YIL SONRA REKOR KIRACAĞIZ”

Öte yandan iki milletvekili bulunan Gümüşhane'de 14 Mayıs'ta nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyor. Halen iki vekil de AKP'li. CHP İl Başkanı Ağaç, “Şu anda bir milletvekili Cumhur İttifakı’nın diğeri Millet İttifakı’nın görünüyor. Biz burada en son 1977'de milletvekili çıkarmışız. Türkiye rekoru kıracağız ve vekil çıkaracağız” dedi.

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