Kardeşinin başını kesmişti ifadesi ortaya çıktı: Tanrı gibi görüyordum

Ankara'da, öğretmen olan iki kardeşinden Songül Şaşırmaz'ı bıçakla öldüren ve diğer kardeşi Abbas Şaşırmaz'ı yaralayan Şahin Şaşırmaz'ın (38) yargılanması başladı.

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Ankara’da, kardeşi Songül Şaşırmaz’ı (33) öldürüp, ağabeyi Abbas Şaşırmaz’ı (41) yaraladığı suçlamasıyla yargılanan hemşire Şahin Şaşırmaz’ın (38) davası başladı. Şaşırmaz’ın ablası M.Y. tanıklık ederken, Şahin Şaşırmaz ise psikiyatrik problemleri olduğunu söyledi.

Olayda hemşire Şahin Şaşırmaz, aynı evde yaşadığı öğretmen kardeşi Songül ve öğretmen ağabeyi Mehmet Abbas Şaşırmaz ile tartıştı. Şahin Şaşırmaz, kardeşlerini mutfaktan aldığı bıçakla bıçakladı, ardından Songül Şaşırmaz’ın başını baltayla gövdesinden ayırdı. Yaralanan Abbas Şaşırmaz, kaçarak sağlık ocağına gitti, Şahin Şaşırmaz ise tutuklandı.

“KENDİMİ TANRI GİBİ GÖRÜYORDUM”

Şahin Şaşırmaz olay gününü şu şekilde anlattı “Normalde o sabah işe gitmem gerekiyordu ama işe gidersem öleceğimi hissettim. Sesler duyup halüsinasyonlar görüyordum. Bu nedenle işe gitmedim. Songül’ü aradım; 2 ekmek alıp eve gelmesini söyledim. Abbas ağabeyim de geldi, birlikte kahvaltı yaptık. Son 1 aydır iyi değildim zaten. İlaç kullanıyordum ve kendimi tanrı gibi görüyordum. Bazen kendimi Atatürk gibi görüyordum. Daha önce de mevlit yemeğine gittiğim zaman çırılçıplak soyunmuşum, hiç hatırlamıyorum.

Ben kardeşlerimi sadece birlikte çay içelim diye evde topladım. Sonra Abbas Ağabeyimin başından çıkan bir şey gördüm, şeytan olduğunu düşünüyorum. Son 1 ay ilacımın dozunu doktor düşürdü sanırım o doz bana yetersiz geldi. Kardeşlerimi düşman olarak görmeye başlamışım. Benden korkmaya başlamışlar. Kendimi sürekli tehdit altında hissettiğim için bıçak taşıyordum. Olay günü de bıçağı çıkardım, ‘gidin evden’ dedim; sonrasını hatırlamıyorum sanırım atak geçirmişim. Ben hastaneye yatıp tedavi olmak istiyorum” dedi.

“EŞYALARA BÜYÜ YAPILDIĞINI SÖYLEYİP DIŞARI ATIYORDU”

Olayda yaralanan Abbas Şaşırmaz ise duruşmaya internet üzerinden Malatya’dan katıldı. Şaşırmaz, kardeşinin gece uyumadığını ve gündüz uyumaya çalıştığını, uykusuzluk nedeniyle de zihninin bulanıklaştığını belirterek, “Şahin, annemi kaybettiğimizde de çok etkilenmişti. Geceleri annemin mezarına gider, gelmezdi. Mevlit yemeğine gittiğinde de üstünü çıkarmaya çalışmış. ‘Neden yaptın’ dedim, ‘İçimden bir ses yapmamı söyledi’ dedi. Doktora götürdük; psikiyatrist, ‘ağır depresyonda’ dedi. Evdeki odasında bulunan eşyalara büyü yapıldığını söyleyip dışarı atıyordu” ifadelerini kullandı.

RAPOR ALINACAK

Mahkeme tutuklu sanık Şahin Şaşırmaz hakkında Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı 31 Ocak tarihine erteledi.

(DHA)

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