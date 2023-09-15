Kardeşinin cenazesini almak için gitti, hastane önünde bıçaklandı

Adana’da kardeşinin cenazesini almak için hastaneye giden bir kişi, yol verme kavgası dolayısıyla bıçaklandı. Ömer Akça, yaşanan olay yüzünden kardeşine son görevini yerine getiremediğini ifade ederken bıçaklı saldırgan tutuklandı.

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Adana’da, kardeşinin cenazesini almak için gittiği hastane önünde “yol verme” nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.

Olay, 25 Temmuz günü merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Akça, kardeşinin cenazesini almak için minibüsüyle hastaneye gitti. Hastane önünde tek şeritli yolda ters yönden gelen otomobil sürücüsü Ferdi Ç. ile Akça arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Bu sırada Ferdi Ç., bıçakla Akça’yı yaraladı.

Güvenlik görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Akça’nın kalbinden, akciğerinden ve dalağından yaralandığı belirlendi. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Akça, 10 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan Ferdi Ç., sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

“KARDEŞİME OLAN SON GÖREVİMİ YERİNE GETİREMEDİM”

Olay sonrası açıklama yapan Akça, “Kardeşimin rahatsızlığı vardı. 2 yıl boyunca elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama kardeşime olan son görevimi o gün yerine getiremedim. Bana bu ezikliği yaşattı. Ben de kanun karşısında cezalandırılmasını, karşılıksız kalmamasını istiyorum.” dedi.

“ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS”

Akça’nın kuzeni ve avukatı Nazan Akça Subaşı “Bu basit bir yaralama değil. Kalbi hedef aldığı için adam öldürmeye tam teşebbüs var. O yüzden tutukluluğunun devam etmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Ömer Akça ve Ferdi Ç’nin yolda karşı karşıya gelmesi ve tartışmaları hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin devamında tarafların kavga ettiği ve güvenlik görevlilerinin olaya müdahale ettiği görülüyor. (AA)