‘Kargo parası’ dolandırıcılığında 17 tutuklama

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kargo ücreti adı altında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik gözaltına alınan 48 şüpheliden 17'si tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Emniyet Genel Müdürlüğü ve başsavcılıklara “Global Satış” ismiyle faaliyet yürüten bir firma hakkında gelen dolandırıcılık şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından İstanbul, İzmir, Antalya ve Denizli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.



AVUKATLAR DA DAHİL

Operasyonlarda 4’ü avukat 48 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Soruşturma savcılığında ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Hakimlik, sorguları yapılan şüphelilerden 17’sinin tutuklanmasına karar verirken, 31 şüpheli, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

İnsanlara “Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk ofisine devredilmiştir, avukatlık ofisiyle irtibata geçiniz.” şeklinde mesaj gönderen şüphelilerin, belirtilen numaralar arandığında önceki yıllara ait teslim alınmamış siparişler için kargo parası talep ettiği belirlendi.

Ödeme yapılmadığı takdirde haciz işlemi başlatılacağı söylenen kişilerin bir kısmının talep edilen 100 lira ile 500 lira arasında değişen miktarları belirtilen hesaplara gönderdikleri tespit edildi.

59 MİLYON LİRALIK VURGUN

Bu yöntemle Türkiye genelinde 227 eylem gerçekleştirerek “nitelikli dolandırıcılık” suçunu işleyen şüphelilere ait 50’den fazla banka hesabı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 59 milyon liralık 7 ev, 7 lüks araba, 2 dükkan ile ruhsatsız tabancalarla dijital materyallere el konuldu.

8 YILDIR FAALİYETTELER

Söz konusu suç örgütünün yaklaşık 8 yıldır benzer tekniklerle halkı dolandırdığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukatlardan bazılarının avukatlık bürolarını suçla bağlantılı “çağrı merkezi” olarak da kullandıkları belirlendi.

BİLGİLER KARGO ŞİRKETLERİNDEN

Suç örgütünün, mağdurların telefon ve adres bilgilerini kargo şirketlerinden yasa dışı yöntemlerle elde ettiği öğrenildi. (AA)

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