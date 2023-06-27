Kargolar bugün açık mı? Arefe günü kargo yarım gün mü çalışıyor?

Kargolar bayram öncesi yoğunluk yaşarken vatandaşlar arefe günü kargoların açık olup olmadığını merak ediyor. Kargoların bir bölümü arefe günü normal mesai yaparken, bir bölümü ise yarım gün müşterilerine hizmet verecek.

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Ürün teslimatı bekleyen ya da paket gönderimi yapmak isteyenler kargolar bugün açık mı merak ediyor. Bayram boyunca kapalı olacak olan kargolar arefe günü açık olacak.

KARGOLAR AREFE GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar özel şirket olduğu için çalışma saatlerini kendi belirliyor ancak şubeler yarım gün açık olacak, dağıtımın da yarım gün sürmesi bekleniyor.

AREFE GÜNÜ PTT ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak.