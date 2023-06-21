Kargoyla yurt dışına sahte pasaport göndermeye çalışırken yakalandılar
İstanbul'dan yurtdışına gönderilmek istenen bir paketten şüphelenen kargo şirketi çalışanları, paketi X-Ray cihazına koyduklarında içinde pasaport olduğunu fark etti. Sahte olduğu belirlenen pasaportları düzenleyen üç şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’dan yurtdışına gönderilen bir kargo paketinden şüphelenen kargo şirketi görevlileri, paketi X-Ray cihazına soktular. Görevliler, kargo paketi içerisinde pasaport bulunduğunu gördüler.
Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Konuyla ilgili başlatılan incelemede, pasaportların sahte olduğu tespit edildi.
ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, sahte pasaportları yurtdışına göndermeye çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. A.S., S.A. ve S.K. olduğu belirlenen şüphelilerin Fatih, Tuzla ve Ümraniye’deki ev ve iş yerlerine 11 Haziran Pazar günü operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında üç şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda farklı ülkelere ait çok sayıda kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport, 1 mor ışık cihazı, 760 lira, 8 bin 400 dolar ve 350 Euro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.S. ve S.K. tutuklandı. (DHA)