Karı-koca feci şekilde can verdi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü Veli Ahmet Ayvaz (86) ile yanındaki eşi Hatice Ayvaz (79) yaşamını yitirdi, hafif ticari aracın sürücüsü Ezgi Nilsu Güneş (27) ise yaralandı.

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Bursa’da Ezgi Nilsu Güneş yönetimindeki 34 DLF 319 plakalı hafif ticari araç, Veli Ahmet Ayvaz’ın kullandığı 16 ZE 976 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Güneş yaralanırken, otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi Hatice Ayvaz ise araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan Ayvaz çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin cansız bedeni, savcı ve ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesinde tedaviye alınan hafif ticari aracın sürücüsü Ezgi Nilsu Güneşin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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