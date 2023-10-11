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Karın ağrısı tedavisi gören karı-koca, evlerinde ölü bulundu

İzmir'in Kınık ilçesinde, istifra, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle pazartesi günü hastaneye giden Muzaffer ve eşi Zeynep Kırmızı, dün akşam evlerinde ölü bulundu.

Yayınlanma: 22:46 - 11 Ekim 2023 Güncellenme:
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Karın ağrısı tedavisi gören karı-koca, evlerinde ölü bulundu

İzmir’in Kınık ilçesi Poyracık Mahallesi’nde oturan Mustafa Kırmızı ve eşi Zeynep Kırmızı, pazartesi günü istifra, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti nedeniyle Kınık Devlet Hastanesine götürüldü.

TEDAVİLERİNİN ARDINDAN EVE DÖNDÜLER

Tedavilerinin ardından evlerine dönen karı- kocadan bir süre haber alamayan kızları Y.K., durumu jandarmaya bildirdi.

EVDE ÖLÜ BULUNDULAR

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde çiftin oturduğu eve gitti. Kapının açılmaması üzerine eve giren jandarma ekipleri, karı- kocanın hareketsiz olarak yattığını belirledi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muzaffer ve eşi Zeynep Kırmızı çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Çiftin cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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