Karın tadını çıkarmak istediler, kâbusu yaşadılar

Bursa ve Denizli'de karın tadını çıkarmak için yüksek kesimlere araçları ile çıkan günübirlikçiler, dönüşte tipiye yalandı. Çok sayıda araç kardan kapanan yolda mahsur kaldı.

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Halil ATAŞ Yaşar ANTER

Bursa’da çok sayıda araç kardan kapanan yolda mahsur kaldı.

Bursa’nın İznik ilçesinde, karın tadını çıkarmak için dağ köylerine araçları ile çıkan günübirlikçiler, dönüş yolunda tipiye yakalandı.

Çok sayıda sürücü araçları ile karla kapanan yolda mahsur kaldı. Kara saplanan kimi araçların imdadına ise diğer sürücüler yetişti.

Karla kapanan yol, Bursa Büyükşehir ve İznik Belediyesi ekiplerinin 2 saat süren çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

DENİZLİ’DE AYNI MANZARA YAŞANDI

Denizli'nin Tavas ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Nikfer Kayak Merkezi'ne bugün günü birlik eğlenmeye ve kayağa giden yüzlerce araç ile binlerce kişi akşam saatlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Bodrum'dan ailesi ile birlikte kayak merkezine giden ve dönüş yolunda mahsur kaldıklarını ve kurtarılmayı beklediklerini belirten TÜRSAB Üyesi acente yöneticisi Nasih Demir Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Şu anda yüzlerce araç 15 kilometrelik yolda hareket edemiyor, binlerce insan mahsur durumda kurtarılmayı bekliyoruz, telefon etmediğimiz yer kalmadı, hala ulaşan olmadı” dedi.

Denizli AFAD, Tavas belediyesi ve Denizli AKUT ekiplerinin yoğun kar yağışı altında Tavas ve Nikfer Kayak Merkezi yolunda mahsur kalan araçları kurtarmak için yoğun kar yağışı altında çalışmalarını sürdürdüğü bölgedeki kar kalınlığının 1 metreyi aştığı belirtildi.

Bu arada Nikfer yolundan inen araçların Tavas ve Kale ilçeleri yakınlarında bekletildiği ve yoğun kar yağışı nedeniyle Muğla ve Denizli istikametine gidilmesine izin verilmediği belirtildi.

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