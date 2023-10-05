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Karısını başkasıyla gördü, dehşet saçtı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi karısını ve yanındaki kişiyi silahla yaraladı. Olayın ardından şahıs karakola giderek teslim oldu.

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Karısını başkasıyla gördü, dehşet saçtı

Sakarya’da Camili Mahallesi’ndeki mezarlık yakınlarında İ.A. (36), karısı T.A. ile yanındaki B.T’ye (35) henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği T.A. ve B.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan T.A’nın durumunun ağır olduğu, şüpheli İ.A’nın da polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. (AA)

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