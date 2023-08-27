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Karısını evde başka bir erkekle yakaladı, dehşeti yaşattı

Kırıkkale'de İ.Y., eşi H.Y. ile evinde yakaladığı Ahmet B.'yi (43) tabancayla vurarak öldürdü. İ.Y., polis merkezine giderek teslim oldu. 

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Karısını evde başka bir erkekle yakaladı, dehşeti yaşattı

Kaletepe Mahallesi’nde iddiaya göre, İ.Y., eve geldiğinde, eşi H.Y.’yi Ahmet B. ile yakaladı.

İ.Y., üzerinde bulunan tabanca ile Ahmet B.’ye ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahmet B.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ahmet B.’nin cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

POLİSE TESLİM OLDU, EŞİ GÖZALTINDA

İ.Y. olayın ardından polis merkezine giderek teslim olurken, eşi H.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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