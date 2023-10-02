Uzaklaştırma kararına rağmen… Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü
Mardin'de 4 çocuk annesi Semra Durak, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ömer Durak cinayetin ardından intihar girişiminde bulundu.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Semra Durak, iki çocuğuyla beraber Koçhisar Mahallesi’ndeki evine dönerken kapının önünde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ömer Durak ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Durak, eşi Semra Durak’a çocuklarının önünde silahla ateş açtı.
Semra Durak vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Ömer Durak aynı tabancayı başına dayayarak ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 çocuk annesi Semra Durak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Durumunun ciddiyeti koruduğu bildirilen Ömer Durak’ın hastanedeki tedavisi sürüyor.
DÜN GÖZALTINA ALINMIŞ
Ömer Durak'ın dün uzaklaştırma kararını bozduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ifade edildi. (AA-DHA)