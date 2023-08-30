Karısını öldürüp, sokakta intihar etti

Başkent'te tartıştığı karısını av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi, aynı tüfekle intihar etti.

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Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi’nde yaşayan H.B. ile karısı Ş.B. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B. yanında getirdiği av tüfeğiyle Ş.B.’ye ateş açtıktan sonra otomobiliyle kaçtı.

Bir süre ilerleyen H.B, Şehit Serdar Koçak Caddesi’nde otomobilini park ettikten sonra aynı tüfekle intihar etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ş.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. H.B’nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“YARIM SAAT SONRA SİLAH SESİ DUYDUK”

Görgü tanıklarından Halil İbrahim Yıldız, H.B. ile sabah saatlerinde karşılaştığını ve dükkanın park yerine aracını çektiğini söyledi.

H.B’nin aracını oradan almasını istediğini söyleyen Yıldız, “Bu kişi ‘5 dakikaya arkadaşım gelecek çekerim’ dedi. Aradan yarım saat geçti silah sesi duyduk. Karşı tarafta eşini vurmuş. Vurduktan sonra kaçtı. Daha sonra arabada kendi kafasına sıkmış. Kendisini tanımıyorum. Sabah arabasını dükkanın önünden çekmesini istedim.” dedi.

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