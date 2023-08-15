Karlov suikastında yeni gelişme: İstanbul’da yakalandı
İstanbul’da yapılan operasyonla, Rus Büyükelçi Andrey Karlov’u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın mahrem sorumlusu, silahlı terör örgütü FETÖ üyesi Ş.S.’nin eşi A.S. isimli kadın Beylikdüzü ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u, 2016 yılında katıldığı bir sergide vurarak öldüren, ardından kendisi de meslektaşları tarafından vurularak öldürülen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın mahrem sorumlusu, FETÖ üyesi Ş.S.'nin eşi A.S. isimli kadın, Beylikdüzü ilçesinde 13 Ağustos'ta yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan incelemede ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Silahlı terör örgütü FETÖ üyesi A.S.'nin ayrıca ByLock veri kaydının bulunduğu ve kapanan şirket kaydı olduğu belirlendi.
A.S.'nin evinde yapılan aramalarda; 1 cep telefonu, 1 simkart aparatı, 2 simkart, 1 hafıza kartı ele geçirildi.
A.S.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.
SUİKASTIN ARKASINDAN FETÖ ÇIKMIŞTI
Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016 tarihinde katıldığı sergide suikasta uğramasının ardından Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olduğu ortaya çıkmıştı.
Karlov suikastına ilişkin, aralarında suç örgütünün firari lideri Fethullah Gülen'in de bulunduğu çok sayıda kişi yargılanıp, ceza almıştı.