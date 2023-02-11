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Karslı kadınlardan 1 TIR dolusu tandır ekmeği

Kars'ın Selim ilçesinde yaşayan kadınlar, kendi elleri ile yoğurup pişirdikleri tandır ekmeklerini depremzedelere gönderdi.

Orhan BOZKURT
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin yaralarını sarmak için Kars'ta, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlar ile Sivil Toplum Kuruluşları tüm imkânlarını seferber ediyor.

Kars'ın Selim ilçesinde ve köylerinde yaşayan kadınlar elleriyle yaptıkları ve evlerinin önündeki tandırlarda pişirdikleri ekmekleri depremzedelere gönderdi.

Karslı kadınların ekmek yardımını sosyal medya hesaplarından paylaşan Kars Valisi ve Belediye Başkanı Türker Öksüz, “Tüm yardımsever vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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