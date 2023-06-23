Kaş ve Marmaris’te orman yangını! Havadan müdahale ediliyor
Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Marmaris ilçelerinden peş peşe yangın haberleri geldi. Kaş'ta çıkış nedeni bilinmeyen yangın 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Saat 15.30 sıralarında Marmaris Sarıana bölgesinde çıkan yangına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor...
Antalya’nın Kaş, ilçesi İkizce Mahallesi’nde, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kaş Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yönlendirildi.
Dağınık şekilde konumlanan evlerin de olduğu bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı gönderildi.
Orman ekiplerinin yoğun müdahalesiyle alevler, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında 1 hektarlık orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor..
BİR YANGIN DA MARMARİS’TE
Muğla'nın Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi'nde yerleşim merkezinin hemen karşısındaki ormanlık alanda yangın Çıktı. Saat 15.30 sıralarında başlayan yangını söndürmek için çalışmalara başlandı. Bölgeye helikopterler sevk edildi.