Kaş’ta 3 bin 719 kaçak yapı yıkılacak

Antalya'nın önemli turistik bölgelerinden Kaş ilçesinde, aralarında yabancıların da bulunduğu 3 bin 719 kaçak yapı yıkılacak. Yıkım işlemi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kadar tamamlanacak.

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Kaş, özellikle villa turizmi ile tanınıyor ve son yıllarda imar barışı düzenlemesi sonucu kaçak yapılar artmış durumda. Kaş Belediyesi, son altı yılda ilçe sınırları içindeki yasa dışı yapıları denetledi ve aralarında yabancıların da bulunduğu 3 bin 719 kaçak yapının olduğunu tespit etti. Belediye, bu kaçak yapıların yıkımı için ihale ilan etti.

31 MART SEÇİMLERİNE KADAR TAMAMLANACAK

İhaleye göre, 2018 yılında 432, 2019’da 536, 2020’de 415, 2021’de 717, 2022’de 868, ve 2023 yılında 750 kaçak yapı tespit edildi. 28 Kasım’da gerçekleşecek ihalede belirtildiğine göre, yıkımın yüzde 10’u 2023 yılında, yüzde 90’ı ise 2024 yılında yapılacak ve bu işlem 31 Mart 2024 tarihine kadar tamamlanacak. Ayrıca, yıkım ve tahliyeler sırasında polis, jandarma ve zabıtanın gerekli önlemleri alacağı da ifade edildi.

Kaş’ta daha önce de antik Likya kıyılarındaki iki kaçak villa yıkılmıştı. Ancak Kaş’taki bazı yıkım kararlarının hala uygulanmadığı da görüldü. Çukurbağ Yarımadası Hidayet Koyu’ndaki orman arazisine belediyeden ‘basit onarım’ izni alınarak inşa edilen butik otel ile ilgili de 2017 ve 2020’de 2 kez yıkım kararı alınmasına rağmen karar hala uygulanmadı. (DHA)

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