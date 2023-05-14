Kastamonu Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri
Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Kastamonu’da, 19 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü'de! Kastamonu ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.
Kastamonu seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Kastamonu'nun 19 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 295.393 seçmen sayısı bulunuyor.
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Önceki (2018) seçimde Kastamonu’da ne oldu?
|PARTİ
|OY ORANI
|YIL
|AK Parti
|%52,2
|2018
|CHP
|%15,5
|2018
|İYİ Parti
|%9,3
|2018
|MHP
|%20.8
|2018