Kastamonu’da görevi başında fenalaşan doktor hayatını kaybetti

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevi başında fenalaşan doktor yaşamını yitirdi.

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Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli doktor Bekir Mete Oymak (57), sabah saatlerinde kendini iyi hissetmediğini söyleyerek lavaboya gitmek istedi.

O sırada fenalaşarak yere yığılan Dr. Oymak’a ilk müdahaleyi servisteki diğer doktorlar yaptı. Acil servise kaldırılan doktor, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık 20 yıldır Kastamonu’da görev yapan Oymak için bugün Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde tören yapılması bekleniyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, yayımladığı başsağlığı mesajında, “Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi doktorlarımızdan, mesai arkadaşımız Dr. Bekir Mete Oymak’ın geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda bugün vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi. (AA)

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