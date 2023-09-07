Kastamonu’da kalker ocağı ÇED toplantısı protesto edildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Çiçekyazı ve Ersizler köyleri mevkinde yapılması planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisi projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı, köylülerin tepkisi nedeniyle ertelendi.

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Kastamonu’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, İnebolu ilçesi Çiçekyazı köyü Çandır Mahallesi cami lojmanında yapılması planlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı öncesi köylüler, projeye karşı olduklarını söyleyerek tepki gösterdi. Çeşitli pankart ve dövizler taşıyan köylüler, toplantının yapılmasını da istemedi.

“HALKIMIZ, KÖYÜMÜZE SAHİP ÇIKTI”

Yetkililer, köylüleri proje hakkında bilgilendirmek istedi, ancak tepkiler üzerine toplantının ertelendiğini duyurarak köyden ayrıldı.

Ersizler Köyü Muhtarı Nihat Kaya, köylülerin birlik ve beraberlik içinde hareket ettiklerini belirterek, “Birinci aşamada ÇED toplantısında sunumu yaptırmadık. İnşallah bundan sonraki süreçte de aktif bir şekilde devam edeceğiz. Memleketimize bu işin çok büyük zarar vereceği, sularımızın kaçacağı, dinamit atımlarından köyümüzün, mahallemizin çok zararlar göreceği konusunda halkımızı bilinçlendirdik. Halkımız da köyümüze sahip çıktı” dedi. (DHA)