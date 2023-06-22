Katırlara yüklemişler! Sınırda yakalandılar
Türkiye'den Irak'a katırlarla silah kaçıran 10 kişi çok sayıda silah parçası ve mühimmatla yakalandı.
Katırlarla Türkiye’den Irak’a geçmeye çalışan 10 kişiye Jandarma Genel Komutanlığı koordineli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 991 adet tabanca şarjörü, 900 adet AK-47 mühimmatı, 8 adet AK-47 şarjörü, 60 adet piyade tüfeği mühimmatı, 115 adet piyade tüfeği mühimmatı, 314 adet yivli/setli namlu, 732 el kundağı, 365 kabza ve tetik tertibatı, 365 üst kapak takımı ele geçirildi. (AA)