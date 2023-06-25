Katliam gibi kaza: Anne ve 2 çocuğu öldü, 2 ağır yaralı

Tokat'ın Almus ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada anne ve 2 çocuğu öldü, 2 sürücü ise ağır yaralandı.

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Tokat’ın Almus ilçesine 2 kilometre mesafede yaşanan kazada K.Y. (44) yönetimindeki 58 ABD 648 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.S. (53) yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri eşinin kullandığı otomobilde bulunan anne Ş.Y. (34) ve çocukları B.E.Y (12) ve E.M.Y.nin (6) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Otomobil sürücüsü K.Y. ve kamyon şoförü M.S. ise yaralandı Olay yerine gelen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anne ve çocuklarının cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Otomobil sürücüsü ve kamyon şoförünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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