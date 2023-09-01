Katliam yapmıştı, ailesi cenazesini almadı

Adana'da yemek yedikleri sırada ağabeyi ile yeğenini öldüren, yengesi, annesi ve diğer yeğenini yaralayıp intihar eden Burak Yalçınkaya'nın cenazesi sahipsiz kaldı. Ailesi, Yalçınkaya'nın cenazesini teslim almadı.

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Adana’nın Yüreğir ilçesinde 29 Ağustos günü gerçekleşen olayda, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Yalçınkaya akşam yemeği sırasında annesi Hacer (62), ağabeyi Hüseyin (37), yengesi Esra (34) ve yeğenleri Elif (9) ile Yağmur’a (6) ateş açtı.

Şüpheli aynı tabancayı kendi başına doğrultarak intihar etti. Hüseyin Yalçınkaya olay yerinde kızı Yağmur ise ertesi gün yaşamını yitirdi.

Dün hastanede ölen 29 yaşındaki Burak Yalçınkaya’nın cenazesi tamamlanan otopsiye rağmen kimse tarafından teslim alınmadı. Ağabey Duran Yalçınkaya, kardeşinin cenazesinin Kimsesizler Mezarlığı’na defnedilebileceğini ifade etti. (DHA)

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