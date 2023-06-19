Kavak ağacından akasyaya aşı tutar mı?

Konyalılar, Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini söyleyen eski milletvekilinin tutumunu böyle yorumlayıp ‘İhanet’ ve ‘Akıl tutulması’ diye tanımladılar.

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Cumhurbaşkanı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'e 2018'de seçildiği Konya'da vatandaşlar tepki gösterdi. Şener'in tutumunu sokakta seçmenlere sorduk. En çarpıcı yorumu yapan ama ismini vermeyen bir vatandaş, Şener'in eski AKP'li olmasına atıfta bulunarak “Kavak ağacından akasya ağacına aşı tutar mı? Sağ politikalarla büyümüş bir adamın, sol politikanın içerisinde milletvekili olması baştan yanlıştı. Zaten bir insan hangi partili olursa olsun partisine ihanet ettiğinde başka partiye de ihanet eder” dedi. İşte Konyalıların görüşleri:

SİYASETİN SERMAYESİ…

Mehmet Ali Uyanık: Sanırım bir çevre baskısı var. Nasıl Sinan Oğan bir anda değiştiyse Abdüllatif Şener de değişebiliyor. Biz neler gördük… Cumhurbaşkanı ve kendisine küfür eden insan aynı yolda çok güzel yürüyor. Demek ki siyasetin sermayesi yalan ve iftira.

Mithat Üzümcü: Ben artık siyasette kim güçlüyse insanların onun yanında durmak istediğini görüyorum. Bunu Sinan Oğan'da da gördük. Cumhurbaşkanımıza yüzde 52 oy çıkmış. Yüzde 45'lik kesim kredi kartıyla evlerini çevirip geçim sıkıntısı yaşayanlar. Bunlar bile AKP'ye veriyorsa artık en büyük AKP'li benim.

Akif Demir: Erdoğan'ın eteğinin altına girmek istiyor bu adam. ‘Acaba Erdoğan beni geri alır mı?' hesabı içerisinde. Ama AKP ve Erdoğan'ın onunla işi bitti artık.

Mevlüt Türkmen: Aslında AKP'den gelmeydi. Önce de Saadet Partisi'ndeydi. Hepsini gezdi yani. Serçe gibi daldan dala sekip durmasınlar. Duracaksan bir dalda dur.

Şener'den eleştirilere halaylı yanıt

Son günlerde CHP'li seçmenlerin tepkisini çeken Abdüllatif Şener, eleştirilere Twitter'den karşılık verdi. Mardin Kızıltepe'de katıldığı düğünde halay çektiği görüntüleri paylaşan Şener “Görünen o ki kamikaze saldırıları yapan medya trollerinin halkta karşılığı yok. CHP'yi belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar” dedi.