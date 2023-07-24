Kavgada silahlar çekildi: 2 ölü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Yusuf Görmez (53) ile Davut Demir (39) hayatını kaybetti.

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Turgutlu ilçesinde Yusuf Görmez (53) ile Davut Demir (39) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Yanlarında arkadaşları da bulunan ikiliden Yusuf Görmez tabancayla Davut Demire ateş etti. Bu sırada Demir’in yanında bulunan ve kimliği belirsiz bir kişi de tabanca ile Yusuf Görmez’i vurdu.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yusuf Görmez’in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken, ağır yaralanan Davut Demir ambulansla kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alan Demir ve Görmez’in yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)

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