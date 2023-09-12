Kavgayı ayırmak isterken çıkan kavgada öldü

Bursa'da, İ. D. (38) ve bir taksici arasındaki kavgayı ayıran Nazım Kahraman (38), daha sonrasında İ.D. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

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Bursa’da gerçekleşen olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Millet Caddesi’nde meydana geldi. Nazım Kahraman ile yolda yürürken yanına gelen İ.D. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.D., belinden çıkardığı bıçakla Kahraman’ı göğsünden yaraladı.

Yaralı halde 2’nci Vatan Caddesi’ndeki bir kıraathaneye sığınan Nazım Kahraman, kendini takip eden şüpheliye, sandalye fırlattıktan sonra yere yığıldı. Kıraathanede bulunanların tepkisi üzerine şüpheli kaçtı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nazım Kahraman, gelen ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“BİZİ AYIRMASINA SİNİRLENDİM”

Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kimliğini belirledikleri İ.D.’yi Yıldırım ilçesindeki bir parkta yakaladı. Suçunu itiraf eden İ.D.’nin ifadesinde, “Olay öncesinde bir taksiciyle tartışıyordum. Bu sırada maktul geldi ve bizi ayırmaya çalıştı. Ben de bizi ayırmasına sinirlendim. Yolda karşılaşınca tartışmaya başladık. Kendimi savunmak için belimden çıkardığım bıçağı rastgele savurunca ona isabet etti” dediği öğrenildi.

İ.D.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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