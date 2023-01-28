Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ne durumda?

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Saklıkent'te kaydedildi. Birçok kayak merkezinde kar kalınlıkları beklenenin altında kaldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Saklıkent’te 50, Denizli ve Murat Dağı’nda 40, Erciyes ve Uludağ’da 32, Bozdağ’da 30, Palandöken ve Nemrut’ta 28, Sarıkamış’ta 20, Hakkari’de 18, Kartalkaya, Kümbet, Konaklı ve Yedikuyular’da 14, Kop’ta 12, Çambaşı ve Yalnızçam’da 11, Salda ve Ergan’da 7, Mersivan ve Haserek’te 6, Abalı ve Zigana’da 5, Ladik ve Akdağ’da 2 santimetre ölçüldü. (AA)

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