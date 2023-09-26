Kayıp 3 kişi kenti ayağa kaldırdı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolan 2 çoban kardeşin bulunması için çalışma başlatıldı. Digor ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan 6 yaşındaki çocuk ise jandarma ekiplerince bulundu.
Kars’ın Digor ilçesine bağlı Kocaköy köyünde arkadaşlarıyla evinin önünde oynayan 6 yaşındaki Muhammet Emin Çağdavul’un ailesi çocuklarından haber alamadı.
Aile fertleri ile komşular çocuğu bulamayınca köylülerden yardım istedi. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAZİDE BULUNDU
Jandarma ekiplerince yapılan aramada, Çağdavul, evinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta köyün çıkışındaki arazide bulundu.
Çağdavul, sağlık ekiplerince Digor Devlet Hastanesine sevk edildi.
Burada sağlık kontrolünden geçirilen çocuk ailesine teslim edildi.
Kars’ta kaybolan 2 çoban kardeş için arama çalışması başlatıldı
KAYIP KARDEŞLER ARANIYOR
Sarıkamış’a bağlı Armutlu köyünde çobanlık yapan Reşat ve Kadir Koca kardeşlerden ailesi akşam saatlerinden itibaren haber alamadı.
İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Koca kardeşlerin son görüldükleri yerde arama çalışması başlattı.
Çobanların babası Cafer Koca, yaptığı açıklamada, sürünün köye dağınık gelmesi ve telefonla çocuklarına ulaşamaması üzerine aramaya başladıklarını ifade etti. (AA)