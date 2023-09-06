Kayıp olarak aranıyordu, kilitli odada cesedi bulundu

Balıkesir'de kayıp olarak aranan Mert Merey (23), devir işlemleri nedeniyle kapalı olan bir otelin odasında ölü bulundu.

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşayan, geçici olarak beach club’ta çalışan ve askere gitmek için hazırlık yapan Mert Merey, 3 Eylül gecesi evden çıktı. Bir daha geri dönmeyince Merey’in yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

KİLİTLİ ODADA BULUNDU

Küçükköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otelin güvenlik kamerası görüntülerinden Merey’in, Sarımsaklı mevkisinde devir işlemleri nedeniyle kapalı olan otelin yakınında olduğunu belirledi. Ekipler, bu sabah otele baskın yaptı. İnceleme sırasında kilitli bir odayı fark eden jandarma, şüphelenip, otelde görevli kişiye kapıyı açtırdı. Ekipler, burada Mert Merey’in cesedi ile karşılaştı. İlk incelemede, Merey’in tabanca ile vurulduğu belirlendi.

Mert Mereyin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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