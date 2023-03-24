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Kayıp TIR şoföründen 9 gün sonra acı haber

Şanlıurfa'da 15 Mart’ta sele kapılarak kaybolan TIR şoförü Emin Ergün’ün cansız bedenine ulaşıldı.

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Kayıp TIR şoföründen 9 gün sonra acı haber

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